Θεία Λειτουργία στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα την Δευτέρα

Θεία Λειτουργία θα τελεστεί την Δευτέρα 1η Ιουνίου στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα.

Σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Τριάδας αναφέρεται ότι «την Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος και γιορτή του ιερού Ναού της κατεχόμενης Κοινότητας, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, από τις 07.30 μέχρι τις 10.00 το πρωί».

Στη συνέχεια «το Κοινοτικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει δεξίωση σε όλους τους παρευρισκόμενους στο ελληνικό καφενείο που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Κοινοτάρχη Γιαννάκη Χατζηγιάννη στο τηλέφωνο 94039