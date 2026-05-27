Πολίτης είδε ύποπτο να περιφέρεται σε γειτονική αυλή και κάλεσε την Αστυνομία - «Φορτωμένη» διαρρηκτικά εργαλεία η τσάντα του

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας, να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου

Με τη βοήθεια πολίτη που τον αντιλήφθηκε και ενημέρωσε την Αστυνομία, εντοπίστηκε και στη συνέχεια συνελήφθη άντρας ηλικίας 35 ετών για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης εισόδου σε περιουσία στη Λεμεσό, καθώς επίσης και για την κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 02:00, σήμερα τα ξημερώματα, πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι άγνωστο, ύποπτο πρόσωπο, περιφερόταν στην αυλή παρακείμενης κατοικίας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν αμέσως στην περιοχή και εντόπισαν στην αυλή κατοικίας τον 35χρονο. Σε έρευνα που ακολούθησε στην τσάντα του 35χρονου, εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας, να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για άμεση καταχώρηση και εκδίκαση της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

