Δεν κάνουν πίσω οι υποστηρικτές του Τυχικού – Αντιδρούν για τον νέο Μητροπολίτη

Πιστοί που δηλώνουν ότι ανήκουν στο ποίμνιο του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τις εξελίξεις που αφορούν τη Μητρόπολη Πάφου.

Στην τοποθέτησή τους αναφέρουν ότι θεωρούν πως η αποδοχή του θρόνου της Μητρόπολης από τον νυν επικεφαλής Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, συνιστά πράξη που δεν αποδέχονται εκκλησιολογικά και πνευματικά, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους προς τον τέως Μητροπολίτη και τα πνευματικά του τέκνα.

Επιπλέον, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν δημόσια να εκφράζουν τη διαφωνία τους, ενώ απευθύνουν έκκληση για μετάνοια, αυτοκριτική και επανεξέταση των εξελίξεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορά στην ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας της Εκκλησίας και της πνευματικής ειρήνης μεταξύ των πιστών.