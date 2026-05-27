Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αγροτικές οργανώσεις ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη για τον αφθώδη πυρετό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΠΕΚ, ΕΚΑ και άλλες οργανώσεις ζητούν πολιτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλαν την Τετάρτη οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση που προκαλεί ο αφθώδης πυρετός στην κτηνοτροφία της Κύπρου.

Στην επιστολή τους, οι οργανώσεις τονίζουν ότι η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται σε νέες επαρχίες, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ανακοπή της, παρά τα μέχρι σήμερα μέτρα και υπομνήματα που έχουν κατατεθεί.

Όπως σημειώνουν, λόγω του ότι προκύπτουν θέματα καθαρά πολιτικής διαχείρισης, εκτός των θεμάτων των κτηνιατρικών υπηρεσιών «είναι θερμή μας παράκληση όπως ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί σας».

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν οι αγροτικές οργανώσεις και οι κλάδοι της κτηνοτροφίας (Αιγοπροβατοτρόφοι, Αγελαδοτρόφοι, Χοιροτρόφοι).

Εκφράζουν την πεποίθηση ότι στη συνάντηση ο ΠτΔ θα παρέμβει αποτελεσματικά «για να τεθεί ένα τέλος σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, μαρτύριο που ταλανίζει τους κτηνοτρόφους και ολόκληρο το νησί».

«Συνάμα θα συμβάλετε στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επανέλθουν όλοι οι κτηνοτρόφοι στην ομαλότητα της παραγωγικής τους διαδικασίας για να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην οικονομία του τόπου», αναφέρουν.

Οι οργανώσεις αναφέρουν ακόμα ότι η άμεση παρέμβαση της Προεδρίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών ομαλότητας, ώστε οι κτηνοτρόφοι να επανέλθουν στην παραγωγική τους δραστηριότητα και να συνεχίσουν να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Διευθυντής Κτηνιατρικών ΥπηρεσιώνΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα