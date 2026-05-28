Στο «περίμενε» το λιμάνι Λατσιού και ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλης: Εντός καλοκαιριού αναμένονται οι τεχνικές αξιολογήσεις

Χωρίς να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις, αλλά με στόχο την πλήρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την πορεία των μεγάλων αναπτυξιακών έργων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σήμερα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου Ζήνωνα Αποστόλου, εκπροσώπων των Δημοσίων Έργων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσαν ο αυτοκινητόδρομος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, ο δρόμος Στρουμπί -Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και η επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε μια «καλή και εποικοδομητική συζήτηση», κατά την οποία τέθηκαν ερωτήματα, δόθηκαν απαντήσεις και έγινε ενημέρωση για την πορεία των έργων.

Όπως σημείωσε, στόχος του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς για την Α’ Φάση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την προώθηση του έργου.

Αναφερόμενος στη Β’ Φάση, ο Υπουργός είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απαλλοτριώσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το 2026 θα υπάρχει τετραπλής κατεύθυνσης οδικό δίκτυο από την Πόλη Χρυσοχούς προς το Στρουμπί. Ερωτηθείς πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο πρώτο τμήμα του έργου, ο κ. Βαφεάδης απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από τη διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Προσφορών.

«Ανάλογα με το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Προσφορών, αναλόγως θα χειριστεί και το κράτος την κατακύρωση ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πιο ξεκάθαρη εικόνα αναμένεται να υπάρξει εντός Αυγούστου. Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο οι δύο φάσεις του έργου να ξεκινήσουν ταυτόχρονα, ο Υπουργός απάντησε ότι αυτό το σενάριο παραμένει ανοικτό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα στο παρόν στάδιο.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, έργο ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ εντός της λιμενικής λεκάνης, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι η Αρχή Λιμένων αναμένει τις τελικές οδηγίες από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Όπως είπε, μόλις δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις, η Αρχή Λιμένων είναι έτοιμη να κινηθεί άμεσα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι απαντήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος ενδέχεται να υπάρξουν εντός ενός έως δύο μηνών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Ζήνων Αποστόλου, δήλωσε ότι η αναβάθμιση του λιμενικού χώρου της Πόλης Χρυσοχούς θα περιλαμβάνει επέκταση του εσωτερικού λιμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 190 έως 200 νέων σκαφών. Παράλληλα, στον χερσαίο χώρο θα δημιουργηθούν νέες υποδομές, όπως χώροι εστίασης, γραφεία και άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες αναπτύξεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο κ. Αποστόλου χαρακτήρισε το έργο ως μια «επέκταση μεγάλης μαρίνας», υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την αναβάθμιση της περιοχής. Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, δήλωσε ότι η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για δύο ιδιαίτερα σημαντικά έργα για την περιοχή, τον αυτοκινητόδρομο Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς και την επέκταση του λιμανιού του Λατσιού.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν, στόχος είναι μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 να υπάρχουν εργολάβοι και για τις δύο φάσεις του δρόμου, με τετραπλής κατεύθυνσης οδικό δίκτυο από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς και ολοκλήρωση της Α’ Φάσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, θα προχωρήσει η πλήρης τετραπλή διαμόρφωση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου και ακολούθως η σύνδεση με τη Μεσόγη.

Σε σχέση με το λιμάνι του Λατσιού, ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν, ο διαγωνισμός για την επέκταση του έργου αναμένεται να προκηρυχθεί εντός περίπου ενός μήνα.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τα δύο έργα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για νέες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας. «Η περιοχή και τα γύρω χωριά έχουν μείνει μόνο με ηλικιωμένους κατοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η υλοποίηση των έργων θα συμβάλει ουσιαστικά στην παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή και στην οικονομική της αναζωογόνηση.