Βόμβες Annie Alexui κατά υπαρχηγού Αστυνομίας: «Πανίκο, πού πήγαν τα 80 κιλά;» (βίντεο)

Σε νέες σοβαρές καταγγελίες κατά του υπαρχηγού της Αστυνομίας, Πανίκου Σταύρου, προχώρησε μέσω δύο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως «Annie Alexui», ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων ότι αστυνομικοί από το Αρχηγείο επιχειρούν να εντοπίσουν ποιος της διαρρέει δικογραφίες που αφορούν τον ίδιο.

Η ίδια ανέφερε ότι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Δικαστήριο Λάρνακας για να διερευνήσουν ποιος της στέλνει έγγραφα που σχετίζονται με τον υπαρχηγό της Αστυνομίας.

«Θέλω ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης να ξέρει ότι πληρώνει αστυνομικούς στο Αρχηγείο, όχι για να ερευνούν εγκλήματα αλλά για να ρωτούν και να μαθαίνουν ποιος μου στέλνει εμένα τις δικογραφίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Φωτίου υποστήριξε ότι αρχικά είχε ενημερωθεί πως οι κινήσεις αυτές γίνονταν κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή. Ωστόσο, όπως είπε, αργότερα πληροφορήθηκε ότι «πήγαν καθαρά από το Αρχηγείο και δεν ήταν εις γνώση του Φυτιρή».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι προτίθεται να δώσει επίσημη κατάθεση στον υπουργό για όσα αναφέρει στα βίντεο και να κατονομάσει αστυνομικούς που, όπως υποστηρίζει, είχαν εμπλοκή στις υποθέσεις που περιγράφει και είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν.

«Αν υπάρχει έστω και ένα ψέμα σε αυτά που λέω, δέχομαι τα 13 εντάλματα που μου βγάλατε στην Πάφο να γίνουν 103», ανέφερε.

Η Ιωάννα Φωτίου είπε επίσης πως για μεγάλο διάστημα απέφευγε να στραφεί δημόσια κατά του Πανίκου Σταύρου επειδή πίστευε ότι ο Αλέξη Μαυρομιχάλη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2023, συνεργαζόταν μαζί του και «δεν ήταν ανεμιγμένος σε ανηθικότητες».

«Ψάχνοντας σε όμως και καταλαβαίνοντας πώς λειτουργούσες και το διπλό παιχνίδι που έπαιζες όχι μόνο με τον Αλέξη αλλά και με αυτούς που ήθελαν νεκρό τον Αλέξη, κατάλαβα ότι ήμουν λάθος», είπε απευθυνόμενη στον υπαρχηγό της Αστυνομίας.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι θεωρεί πλέον τον Πανίκο Σταύρου «θέμα εθνικής ασφάλειας».

Υπόθεση των 100 κιλών κοκαΐνης το 2015

Στο πρώτο βίντεο η Ιωάννα Φωτίου αναφέρεται εκτενώς σε υπόθεση μεταφοράς 100 κιλών κοκαΐνης το 2015, στην οποία, όπως υποστηρίζει, εμπλέκονταν τρία άλλα πρόσωπα μεταξύ τους και ένας μόνιμος αξιωματικός του στρατού.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η μεταφορά των ναρκωτικών κανονίστηκε από τον τον έναν που εμπλέκει μαζί με πρόσωπο που η ίδια αποκαλεί «πράκτορα» της Αστυνομίας, ενώ υποστηρίζει ότι ο Πανίκος Σταύρου γνώριζε πλήρως την επιχείρηση.

Όπως αναφέρει, τα 100 κιλά έφτασαν στην Κύπρο και στη συνέχεια ο Πανίκος Σταύρου μαζί με άλλο πρόσωπο φέρονται να μετέφεραν βαν στο πάρκινγκ του Εναερίου στη Λεμεσό, ώστε να παραληφθούν τα ναρκωτικά.

Η ίδια περιγράφει ότι ακολούθως ο άλλος που εμπλέκει και ο αξιωματικός του στρατού πήγαν να παραλάβουν το όχημα και συνελήφθησαν.

Ωστόσο, η Ιωάννα Φωτίου διερωτάται τι συνέβη με το φορτίο της κοκαΐνης, υποστηρίζοντας ότι ενώ τα ναρκωτικά υποτίθεται πως ήταν 100 κιλά, τελικά μόνο το 20% ήταν «καθαρό».

«Πανίκο μου, πού πήγαν τα 80 κιλά; Ποιος νόθευσε την κόκα;», αναφέρει χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για ανακύκλωση ναρκωτικών.

Η υπόθεση «Ανεμικός πίθηκος»

Στο δεύτερο βίντεο η Ιωάννα Φωτίου αναφέρεται σε άλλη υπόθεση ναρκωτικών, την οποία αποκαλεί «Ανεμικός πίθηκος».

Όπως ισχυρίζεται, πρόσωπο που αποκαλεί «Ανεμικό» –και το οποίο χαρακτηρίζει κουμπάρο του προσώπου που αποκαλεί «Σύμιλλο» – είχε απευθείας επικοινωνία με τον Πανίκο Σταύρου.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο «Ανεμικός» μετέφερε μοτοσικλέτα φορτωμένη με κοκαΐνη σε περιοχή της Φασούλας, ενώ η ΥΚΑΝ είχε πληροφορία για τη μεταφορά και βρισκόταν στο σημείο πριν από την παράδοση.

Η Ιωάννα Φωτίου ισχυρίζεται ότι οι αστυνομικοί είδαν τον «Ανεμικό» να παρκάρει τη μοτοσικλέτα και ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν σε σύλληψη, ωστόσο, όπως αναφέρει, ο Πανίκος Σταύρου φέρεται να παρενέβη ώστε να αφεθεί να φύγει ο φερόμενος εγκληματίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, συνελήφθησαν μόνο δύο άλλα πρόσωπα που πήγαν να παραλάβουν τη μοτοσικλέτα.

«Τα κανονίσατε με τον Σύμιλλο να αφήσετε τον κουμπάρο του και συλλάβατε τους άλλους;», αναφέρει στο βίντεο.

Η ίδια καταλήγει εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του υπαρχηγού της Αστυνομίας, χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο μεθυσμένο από τα λεφτά και την εξουσία».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από τον Πανίκο Σταύρου ή την Αστυνομία Κύπρου για τις καταγγελίες που διατυπώνονται στα βίντεο.