Λεμεσός-Κατακλυσμός: «Μπλόκο» Δικαστηρίου στο «Γύρο του θανάτου» (Φωτογραφίες)

Μονομερές διάταγμα απαγόρευσης λειτουργίας του «Γύρου του θανάτου» εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, βάζοντας «μπλόκο» στη λειτουργία του κατά το τριήμερο του κατακλυσμού στη Λεμεσό και στο Μόλο. Το εν λόγω «θέαμα» αν και πήρε αρχικά το «πράσινο φως» από το Δήμο Λεμεσού υπό συγκεκριμένους όρους, φαίνεται ότι δεν τήρησε τους όρους που έθεσε η υπηρεσία του Δήμου για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας. Επιπλέον, κατά τη μεταφορά και τοποθέτησή του στην επίχωση, φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι από το Δήμο όροι για το σημείο τοποθέτησης, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές χιλιάδων ευρώ στον εξοπλισμό του Μόλου και ειδικά στο ξύλινο ντεκ κοντά στη κεντρική αποβάθρα.

Το εν λόγω «θεματικό περίπτερο» είχε αιτηθεί το προηγούμενο διάστημα στο Δήμο Λεμεσού όπως τους παραχωρηθεί χώρος, έναντι ενοικίου, για την περίοδο του εορτασμού του κατακλυσμού. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κινητή κατασκευή στην οποία ένας μοτοσικλετιστής εκτελεί διάφορα ακροβατικά και ο κόσμος παρακολουθεί από ψηλά μέσω εξέδρας, έναντι εισιτηρίου. Εξ αρχής εκφράστηκαν διάφορες επιφυλάξεις από στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά αφού τέθηκαν διάφοροι όροι, το αίτημα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Τις τελευταίες μέρες, και μετά τη μεταφορά του «περιπτέρου» στο χώρο του Μόλου αλλά και τις καταστροφές που έγιναν, ο Δήμος Λεμεσού κινητοποιήθηκε και αποτάθηκε στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος απαγόρευσης λειτουργίας. Το διάταγμα εκδόθηκε στη βάση του ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν από το Δήμο Λεμεσού, και ως εκ τούτου δεν εκδόθηκε άδεια λειτουργίας από το Δήμο. Μεταξύ άλλων απαιτούνταν άδειες από την πυροσβεστική υπηρεσία, την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και άλλες, που δεν προσκομίστηκαν στο Δήμο Λεμεσού για να εκδώσει την άδεια λειτουργίας.

Από εκεί και πέρα, όσο αφορά τις ζημιές, πρόκειται για ξεχωριστή διαδικασία που αναμένεται να κινήσει ο Δήμος Λεμεσού τις νομικές διαδικασίες για εξασφάλιση του ποσού, Ως πρώτη εκτίμηση, φαίνεται να ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Το ξύλινο ντεκ κοντά στη κεντρική αποβάθρα έχει φτιαχτεί με μια προσωρινή λύση για να μπορέσουν να γίνουν απρόσκοπτα οι εκδηλώσεις του κατακλυσμού και θα διορθωθεί το επόμενο διάστημα.