Χωριστές συναντήσεις με Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχει η Ολγκίν στην Κύπρο

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι συζητήσεις της κ. Ολγκίν θ’ αφορούν το πλαίσιο Γκουτέρες και τις συγκλίσεις μέχρι τώρα, ενώ θα διερευνηθεί και το κατά πόσο οι συνθήκες συγκλίνουν στο να γίνει μια άτυπη 5+1 συνάντηση για την Κύπρο εντός Ιουλίου. Θα διεξέλθουν επίσης της πορείας εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα. Οι ίδιες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων.

Η κ. Ολγκίν ενδέχεται να δει και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως κάνει σε όλα τα ταξίδια της στην Κύπρο, ωστόσο το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Χθες βράδυ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για παράθυρο ευκαιρίας που συνοψίζεται στην ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα μέχρι το τέλος του χρόνου και εξέφρασε την επιθυμία του για κατάληξη σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι από την πλευρά του, ο Τ/κ ηγέτης είχε πει και πάλι ότι για μια άτυπη σύνοδο στο εξωτερικό πρέπει να υπάρξει πρόοδος στην Κύπρο και επιμένει στην πρόταση μεθοδολογίας των 4 σημείων του.

