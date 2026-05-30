Διαρροές για τους γνωστούς λόγους

Ο μόνος που μιλά για δρομολογημένη πρωτοβουλία είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Επιμένουν και διαρρέουν ότι η νέα προσπάθεια της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, που θα ξαναβρεθεί στην Κύπρο στο τέλος της άλλης εβδομάδας, θα εστιαστεί στην ουσία του κυπριακού. Κάτι που δεν προκύπτει από πουθενά. Ουδείς αφήνει να εννοηθεί ότι μπορούν τα πράγματα να κυλήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μόνος που μιλά για δρομολογημένη πρωτοβουλία είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Στους τ/κ κύκλους υπάρχει μια δυστοκία και τηρούν στάση αναμονής. Από εδώ, ωστόσο, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε πως η πρωτοβουλία των ΗΕ θα αγγίξει ακόμη και τις συγκλίσεις στη βάση του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα. Για ποιες, όμως, συγκλίσεις κάνουν λόγο, δεν μας λένε. Μήπως εκείνες που στην ουσία δεν αποδέχονται και θέλουν να ανοίξουν εκ νέου;

ΧΡγ

