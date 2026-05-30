Αυτό μας έλειπε!

Μπορεί να άργησαν λίγο αλλά στον Δήμο Λεμεσού φαίνεται να κατάλαβαν το λάθος τους με τον περιβόητο «Γύρο του θανάτου». Είμαστε στο 2026 και δεν νομίζω τέτοιου είδους δήθεν θεάματα να προσφέρουν κάτι τόσο ξεχωριστό που να επιτρέπουν στον καθένα να κάνει ό,τι γουστάρει. Χιλιάδες ευρώ ζημιές στον Μόλο, καμιά συμμόρφωση με τις απαιτούμενες άδειες και κανένας σεβασμός στον χώρο που κατά τα άλλα ζήτησαν άδεια. Μένει να δούμε αν το διάταγμα του δικαστηρίου θα ισχύσει και ποια θα είναι ακριβώς η συμπεριφορά της Αστυνομίας σε περίπτωση που προσπαθήσουν να το θέσουν σε λειτουργία.

Παζ.