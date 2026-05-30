Έψαχναν τον πατέρα τους και αυτός ήταν στο νεκροτομείο - Απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Λάρνακα με ομοβροντία καταγγελιών από οικείους αποβιώσαντος

Μία αδιανόητη ιστορία που σοκάρει έφερε στο προσκήνιο η πρωινή εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα. Όπως έγινε γνωστό, μία οικογένεια έψαχνε εδώ και δύο μήνες τον πατέρα της και τελικά τον εντόπισε στα αζήτητα του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας… Πρόκειται για υπόθεση που εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αφού φαίνεται να προκύπτουν πάμπολλα κενά στις διαδικασίες. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο γιος του εκλιπόντος Κλαύδιος Αντωνίου στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο πατέρας του είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 19 περασμένου Μαρτίου, χωρίς όμως να ενημερώσει την οικογένειά του. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο αλλά δεν ανέφερε οτιδήποτε στα συγγενικά του πρόσωπα. «Ήθελε να το ζήσει μόνος του. Δεν ήθελε να έχει ανθρώπους δίπλα του να τον συντρέξουν», είπε ο γιος του, εξηγώντας ότι ο πατέρας του ήταν άνθρωπος ανεξάρτητος και συχνά ταξίδευε ή ζούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό. Όταν οι οικείοι του επικοινώνησαν λίγες μέρες αργότερα με το νοσοκομείο, ενημερώθηκαν ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο σύστημα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία βασανιστική αναζήτηση σε διάφορα νοσηλευτήρια και σε υπηρεσίες προς εντοπισμό του, χωρίς αποτέλεσμα. Τα κακά μαντάτα έγιναν γνωστά στις 21 Μαΐου, όταν μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας έγινε τελικά κατορθωτό να εντοπιστεί ο άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποβιώσει το πρωί της 26ης Μαρτίου.

Καταγγελίες για ελλείψεις

Η οικογένεια κατήγγειλε ότι ο εκλιπών εντοπίστηκε στα «αζήτητα» του νεκροτομείου, με τον γιο του να κάνει λόγο για σοβαρές παραλείψεις αλλά και για πλήρη απουσία ενημέρωσης και επικοινωνίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς τους συγγενείς. Παράλληλα, κατήγγειλε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση προσωπικών αντικειμένων του αποθανόντος, διότι, όπως ανέφερε, δεν παραδόθηκαν στους οικείους του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. Η οικογένεια έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τον ΟΚΥπΥ, ζητώντας πλήρη διερεύνηση του απίστευτου αυτού περιστατικού αλλά και απαντήσεις για το γεγονός ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη επικοινωνία κι ενημέρωση για έναν νοσηλευόμενο ασθενή. Ο γιος του εκλιπόντος έκανε λόγο για σοβαρές θεσμικές αστοχίες και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, υποστηρίζοντας πως η τραγική περίπτωση του πατέρα του αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών στα νοσηλευτήρια. «Δεν γίνεται η αδιαφορία να μείνει ατιμώρητη. Γιορτάζαμε το Πάσχα και ο πατέρας μας ήταν νεκρός», ανέφερε χαρακτηριστικά… Τέλος, εξέφρασε αμφιβολίες και για τις πληροφορίες που έλαβε σχετικά με την αιτία θανάτου, η οποία, όπως είπε, του γνωστοποιήθηκε μέσα από έγγραφο του νοσοκομείου, το οποίο ανέφερε «επιθετικό καρκίνο».