Μακάριος Δρουσιώτης: Απαντά στην επίρριψη ευθυνών μετά το εκλογικό ναυάγιο του Volt

Τη θέση ότι δεν ευθύνονται οι καταγγελίες και οι δημόσιες παρεμβάσεις του σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» για το εκλογικό αποτέλεσμα του Volt διατυπώνει ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε μακροσκελή ανάρτησή του μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής του Volt απαντά σε όσους, όπως αναφέρει, του αποδίδουν ευθύνες για την αποτυχία του κόμματος να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.

«Ορισμένοι, χωρίς κανένα στοιχείο, μου επιρρίπτουν την ευθύνη για το ότι το Volt απέτυχε να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών και των αναρτήσεών του γύρω από την υπόθεση «Σάντη», το Volt κινούνταν δημοσκοπικά γύρω στο 2%, ενώ στη συνέχεια κατέγραψε σημαντική άνοδο.

«Πριν από τις δημοσιεύσεις το Volt ήταν στο 2% και μετά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, υπερδιπλασίασε το ποσοστό του», σημειώνει.

Ο Δρουσιώτης αποδίδει την τελική αποτυχία εισόδου του κόμματος στη Βουλή όχι στις καταγγελίες ή στη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από το πρόσωπό του, αλλά στην πίεση που, όπως υποστηρίζει, ασκήθηκε κατά την τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας.

Όπως αναφέρει, «παρά τη δολιοφθορά των στρατευμένων μέσων ενημέρωσης» το Volt διατήρησε τα ποσοστά που του καταγράφονταν στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο «τα τελευταία εικοσιτετράωρα» δεν κατάφερε να αντέξει «την πίεση των μηχανισμών των μεγάλων κομμάτων».

Στην ίδια ανάρτηση υποστηρίζει ότι η εκλογική γεωγραφία του Volt δείχνει πως το μήνυμά του είχε μεγαλύτερη απήχηση σε αστικά κέντρα και στους Κύπριους του εξωτερικού. Ειδική αναφορά κάνει στη Λευκωσία, καθώς και στις κάλπες του εξωτερικού, επικαλούμενος υψηλά ποσοστά σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Παράλληλα, ο Δρουσιώτης επαναλαμβάνει ότι δεν ανακαλεί όσα έχει καταγγείλει για την υπόθεση «Σάντη», υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξαν ψευδείς ειδήσεις» και δηλώνοντας έτοιμος να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ποινική διαδικασία.

Το Volt συγκέντρωσε 11.487 ψήφους και ποσοστό 3,1% στις βουλευτικές εκλογές, μένοντας εκτός Βουλής παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί κατά την προεκλογική περίοδο για πιθανή είσοδό του στο Κοινοβούλιο.

