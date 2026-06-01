Στα χέρια της ΥΚΑΝ δύο ακόμη πρόσωπα για την υπόθεση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων

Ένας 45χρονος και ένας 31χρονος συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών της ΥΚΑΝ, με τις Αρχές να εντοπίζουν ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα τεκμήρια που εξετάζονται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού και κατάσχεσης ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ακόμη δύο προσώπων.

Πρόκειται για 45χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για περίοδο πέντε ημερών.

Της σύλληψης και προσωποκράτησής του 45χρονου, προηγήθηκε έρευνα από μέλη της ΥΚΑΝ στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα κάνναβης, μία ζυγαριά με ίχνη άσπρης ουσίας, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα τεκμήρια.

Επίσης, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος στη σύλληψη 31χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής του, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένα κινητό τηλέφωνο, ένας φορητός υπολογιστής, μία τηλεφωνική κάρτα και μία φορητή μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας).

