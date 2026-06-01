Μάγεψε χτες η Ρένα Μόρφη στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου

Μια μαγευτική μουσική βραδιά με τη Ρένα Μόρφη στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δημότες και επισκέπτες της πόλης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Γιορτής Κατακλυσμού Πάφου 2026, χτες Κυριακή 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε ένα κατάμεστο παραθαλάσσιο σκηνικό, δίπλα στο εμβληματικό Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου, η Ρένα Μόρφη παρουσίασε αγαπημένες επιτυχίες και ιδιαίτερες μουσικές στιγμές, συνδυάζοντας στοιχεία ελληνικής μουσικής, latin επιρροών και σύγχρονου ήχου, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του θεσμού του Κατακλυσμού ως μιας από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της πόλης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημαρχεύων του Δήμου Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και τους επισκέπτες της πόλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεσμού του Κατακλυσμού για την πολιτιστική ζωή της Πάφου και τη συμβολή του στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της τουριστικής φυσιογνωμίας της πόλης.

Οι εκδηλώσεις της Γιορτής Κατακλυσμού Πάφου 2026 κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου, με τα καθιερωμένα Θαλάσσια Αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου και ολοκληρώνονται το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου

