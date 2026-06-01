Η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση Παναγιώτου

Το κοστούμι εκπαιδευτικού που θα φέρει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ανοίγει και τον φάκελο αλλαγών στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το σκέφτεται εάν θα προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές ή εάν θα περιοριστεί μόνο στην εξεύρεση νέου υπουργού Γεωργίας. Βεβαίως στην εξίσωση μπαίνουν ακόμη δύο σημαντικοί παράγοντες. Πρώτον οι προεδρικές εκλογές του 2028 και δεύτερο, εάν το νέο πρόσωπο που θα βρεθεί, να προλάβει να συμπληρώσει το 18μηνο για να δικαιούται και υπουργική σύνταξη. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να αναλάβει καθήκοντα από τον ερχόμενο Αύγουστο. Πάντως η επικείμενη αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου ανακούφισε κάποιους ακόμη και στο Προεδρικό, φανατικούς υποστηρικτές της άποψης ότι θα έπρεπε να ήταν παρελθόν από το περασμένο καλοκαίρι και τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό.

