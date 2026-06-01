«Πάμε στον Σουμάχερ»: Ο πιλότος της διάσωσης μιλά για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια για το τραγικό ατύχημα του θρύλου της Formula 1

Ο πιλότος του ελικοπτέρου που μετέφερε εσπευσμένα τον Μίκαελ Σουμάχερ στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό ατύχημά του στο σκι, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια. Ο Γιανίκ Ντενέζ ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε τη μεταφορά του θρύλου της Formula 1 στις γαλλικές Άλπεις, αμέσως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Σήμερα, ο ίδιος αποκαλύπτει πως οι εικόνες εκείνης της ημέρας παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του.

Δεν γνώριζε ποιος ήταν ο τραυματίας

Στις 29 Δεκεμβρίου 2013, ο Γιανίκ εργαζόταν ως πιλότος στην εταιρεία SAF Hélicoptères, η οποία ειδικεύεται σε αεροδιακομιδές και επιχειρήσεις διάσωσης σε ορεινές περιοχές.

Η ομάδα του έλαβε επείγουσα ειδοποίηση από το χιονοδρομικό κέντρο του Μεριμπέλ, προκειμένου να μεταφέρει έναν σοβαρά τραυματισμένο σκιέρ. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν στο σημείο, κανείς δεν γνώριζε ποιος ήταν ο τραυματίας.

«Ένας διασώστης πήδηξε έξω από το ελικόπτερο μαζί με τον γιατρό και μου είπε: “Πάμε στον Σουμάχερ!”. Στην αρχή πίστεψα ότι έκανε πλάκα. Αλλά όταν ο διοικητής μάς διέταξε να αφαιρέσουμε τα μικρόφωνά μας και τις GoPro, και να απαγορεύσουμε στους δημοσιογράφους να μας συνοδεύσουν, κατάλαβα ότι ήταν αλήθεια».

Παρότι ο Γιανίκ δεν ήταν ιδιαίτερα φανατικός της Formula 1, είχε πλήρη επίγνωση της τεράστιας απήχησης του Γερμανού οδηγού.

«Υποσυνείδητα, η πίεση υπήρχε επειδή ήξερα ότι λατρευόταν σαν θεός. Αλλά για μένα, ήταν απλώς ακόμη ένας σοβαρά τραυματισμένος άνθρωπος», σημείωσε.

Η επιχείρηση διάσωσης

Όπως περιγράφει, η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν εξαιρετικά φορτισμένη. Η πίστα έκλεισε άμεσα για όλους τους υπόλοιπους σκιέρ, ενώ στο σημείο παρέμειναν μόνο οι διασώστες, οι γιατροί και ο Σουμάχερ.

Τα λεπτά που μεσολάβησαν μέχρι να μεταφερθεί στο ελικόπτερο κύλησαν σχεδόν σιωπηλά, καθώς, όπως εξήγησε ο πιλότος, σε τέτοιες στιγμές «ο καθένας κλείνεται στη δική του φούσκα».

Ο Γιανίκ και ο συνάδελφός του τοποθέτησαν τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σε ειδικό στρώμα κενού για σταθεροποίηση και στη συνέχεια τον επιβίβασαν στο ελικόπτερο.

Ακολούθησε πτήση περίπου 25 λεπτών προς το νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, σχεδόν χωρίς καμία κουβέντα, όπου ο Σουμάχερ παραδόθηκε άμεσα στους γιατρούς για χειρουργική επέμβαση.

«Το νοσοκομείο μετατράπηκε σε πίστα της F1»

Όταν ολοκληρώθηκε η μεταφορά, ο Γιανίκ δεν είχε σαφή εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης του Σουμάχερ. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, επιστρέφοντας στο ίδιο νοσοκομείο για άλλη αεροδιακομιδή, βρέθηκε μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό.

«Λίγες μέρες μετά το ατύχημα, επέστρεψα στο νοσοκομείο για να μεταφέρω έναν άλλο τραυματία. Αυτό που είδα με σόκαρε: υπήρχαν τόσα πολλά λεωφορεία, κόκκινες σημαίες και κόσμος παντού, που ο χώρος του νοσοκομείου είχε μετατραπεί σε πίστα της Formula 1. Ήταν απίστευτο», είπε στη Γαλλική εφημερίδα.

Αποκαλύψεις 12 χρόνια μετά

Σήμερα, ο Γιανίκ εργάζεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας, στην αεροπορική βάση της Γκρενόμπλ. Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν 12 χρόνια μέχρι να μιλήσει δημόσια για εκείνη την εμπειρία, επιλέγοντας να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας Σουμάχερ.

Η σύζυγος του Μίκαελ, Κορίνα, έχει διατηρήσει έναν εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο ανθρώπων γύρω από τον πρώην οδηγό, αποτελούμενο από στενούς φίλους, συγγενείς και λίγους γιατρούς, με στόχο να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της κατάστασής του.

Μέχρι και σήμερα, οι πληροφορίες για την υγεία του παραμένουν περιορισμένες, με μοναδική επιβεβαίωση πως συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Πώς έγινε το ατύχημα

Τα πλάνα από την κάμερα που βρισκόταν στο κράνος του Σουμάχερ έδειξαν ότι δεν κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα τη στιγμή του ατυχήματος. Ο οδηγός προσέκρουσε σε βράχο που βρισκόταν κάτω από το χιόνι, γεγονός που τον εκτόξευσε περίπου 3,5 μέτρα μακριά.

Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του πάνω σε μεγάλο βράχο, με τη δύναμη της σύγκρουσης να σπάει το κράνος του στα δύο.

Στη συνέχεια, ο Σουμάχερ υποβλήθηκε σε δύο σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, το οποίο διήρκεσε συνολικά 250 ημέρες δηλαδή περισσότερο από οκτώ μήνες.

Η μαρτυρία του Γιανίκ Ντενέζ αναμένεται να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης αναφοράς, στην οποία συμμετέχουν δεκάδες γιατροί και επαγγελματίες που είχαν άμεση γνώση των γεγονότων γύρω από το ατύχημα του Σουμάχερ.

