Έξι νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση – Διαταγή Νετανιάχου για στρατιωτική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού

Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει έξι ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν τρεις ανθρώπους στις πόλεις Μπιρίκα και Τούλ. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν επίσης σε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Επίσης, την προηγούμενη νύχτα, το Ισραήλ χτύπησε την πόλη Κφαρσίρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Στα χαρτιά, μια 45ήμερη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Επιδρομές στη Βηρυτό διέταξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να χτυπήσει «τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού».

Σε μια ανάρτηση στο “X”, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις «επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας στον Λίβανο από τη Χεζμπολάχ.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και στις επιθέσεις εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, έδωσα εντολή στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, να χτυπήσουν τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Al Jazeera, Reuters