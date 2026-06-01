«Δεν φτάνει το νερό»: Στους δρόμους οι γεωργοί της ανατολικής Πάφου

Οι αγρότες της ανατολικής περιοχής Πάφου ετοιμάζουν το πρωί της Τρίτης ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας , εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για το υδατικό ζήτημα και τις σημαντικά μειωμένες ποσότητες νερού που αναμένεται να διατεθούν για άρδευση τη φετινή περίοδο και για ανοιχτές καλλιέργειες , σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου γεωργό της περιοχής.

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Πάφου, στη συμβολή με τον παλιό δρόμο Πάφου - Λεμεσού. Όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί των ανοιχτών καλλιεργειών όπως αναφέρουν, και όχι των θερμοκηπίων και όχι των δενδρώδων καλλιεργειών, οι ποσότητες νερού που σχεδιάζεται να τους παραχωρηθούν είναι ακόμη πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τις ήδη μειωμένες ποσότητες που έλαβαν την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιγνατίου η Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου είναι ενήμερη για το θέμα της παραχώρησης νερού ωστόσο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν παραχωρεί επαρκής ποσότητες.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ιγνατίου ανέφερε πως την εκδήλωση διαμαρτυρίας την διοργανώνουν μόνο οι γεωργοί της ανατολικής περιοχής Πάφου ενώ δεν αποκλείεται στο πλευρό τους αύριο να είναι και οι αγροτικές οργανώσεις οι οποίες ακόμη δεν έχουν αποφασίσει.

Σημειώνται πως παρόμοια εκδήλωση διαμαρτυρίας είχαν προγραμματίσει πριν λίγες ημέρες οι γεωργοί της ανατολικής περιοχής Πάφου, ωστόσο αυτή αναστάληκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου.