Λεμεσός: Χειροπέδες σε δύο 20χρονους για τον εμπρησμό πρακτορείου στοιχημάτων

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 20 ετών, προχώρησε η Αστυνομμία δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού πρακτορείου στοιχημάτων που σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2:50 π.μ. σήμερα σε πρακτορείο στοιχημάτων, ιδιοκτησίας 40χρονου και κατέστρεψε γυάλινη προθήκη, ενώ προκάλεσε ζημιά και στην τοιχοποιία του πρακτορείου. Σημειώνεται ότι η φωτιά κατασβέστηκε από περιοίκους, πριν αυτή επεκταθεί στο εσωτερικό του πρακτορείου.

Μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης και εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον των δύο υπόπτων. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.