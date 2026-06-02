Φωτιά σε όχημα 42χρονης στη Λάρνακα - Ψάχνουν τα αίτια Αστυνομία και Πυροσβεστική

Φωτιά σε όχημα 42χρονης εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε περιοχή στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1.00 μετά τα μεσάνυκτα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας 42 ετών, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις το πρωί, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά.