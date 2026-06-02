Λέτε το ΑΚΕΛ να στηρίξει Νικόλα Παπαδόπουλο;

Σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε το ΑΚΕΛ αμφιταλαντεύεται αν θα στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο για Πρόεδρο της Βουλής ή κατά πόσο θα διεκδικήσει τη θέση με τον Στέφανο Στέφανου.

Στο ΑΚΕΛ γνωρίζουν πως οι ψηφοφόροι τους δεν τους ακολουθούν τόσο εύκολα όσο στο παρελθόν. Είναι νωπές οι μνήμες των μεγάλων συγκρούσεων και διαφωνιών με το ΔΗΚΟ. Για το κυπριακό, την οικονομία, το παλαιστινιακό, την ενέργεια κ.ά. Ουκ ολίγες φορές με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο Στέφανος Στέφανου γνωρίζει ότι δύσκολα εκλέγεται ο ίδιος.

Μένει να δούμε αν το ΑΚΕΛ θα παραμείνει αυστηρά σε ένα συνεπές πολιτικό πλαίσιο ή αν θα αποφασίσει μάλλον μια ψήφο τακτικής.