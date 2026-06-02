Πρόλαβαν την εξάπλωση της φωτιάς στην Ψημολόφου - Κάηκαν δύο εκτάρια γης

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων για πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην κοινότητα Ψημολόφου, στην επαρχία Λευκωσίας. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 40 λεπτά, αφού κατέκαψε δύο εκτάρια με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα, ενώ τα αίτια πρόκλησής της διερευνώνται.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Τρίτη 02 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:30, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Βουνός» της κοινότητας Ψημολόφου, της επαρχίας Λευκωσίας.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:10 αφού έκαψε έκταση δύο εκταρίων με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν 20 άτομα του Τμήματος Δασών με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δέκα άτομα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετείχαν επίσης εθελοντές της κοινότητας με τέσσερεις γεωργικούς ελκυστήρες και δύο εκσκαφείς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

