Υπόθεση Σάντη: Η ώρα των ανακοινώσεων από την Αστυνομία

Η Αστυνομία θα παρουσιάσει αύριο (3/6), τα αποτελέσματα της διερεύνησης των καταγγελιών που είχε υποβάλει ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης.

Η επίσημη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η διαδικασία θα αρχίσει με δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας. Στη συνέχεια ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης Βύρωνας Βύρωνος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε για τις καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση

Πληροφορίες των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι η Αστυνομία θεωρεί πως έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, περιλαμβανομένων των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να δημιουργήθηκε το επίμαχο υλικό. Παράλληλα, η Νομική Υπηρεσία φέρεται να έχει ολοκληρώσει την εξέταση του ανακριτικού φακέλου, χωρίς να ζητήσει πρόσθετες ανακριτικές ενέργειες.

Η απόφαση να γίνει η ενημέρωση από την Αστυνομία και όχι από τη Νομική Υπηρεσία συνδέεται με το γεγονός ότι η αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε έπειτα από οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας. Να σημειωθεί ότι, από την ημέρα έναρξης της αυτεπάγγελτης έρευνας, οι ανακριτές του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενεργούσαν με οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, και συγκεκριμένα από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στον Τομέα Ποινικού Δικαίου.

Υπάρχει, βεβαίως, το ερώτημα μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η ενημέρωση; Από τη στιγμή που κάποια πρόσωπα έχουν αναφερθεί δημόσια, κάποια αντέδρασαν, κάποια μάλιστα κινήθηκαν νομικά κατά του Μακάριου Δρουσιώτη, το ερώτημα είναι εάν κατά την ενημέρωση που θα γίνει θα δοθούν και περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρόκειται σαφώς για κάτι απομακρυσμένο, ειδικά εάν υπάρχει πρόθεση για να ασκηθούν ποινικές διώξεις καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η υπόθεση.