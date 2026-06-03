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Υπόθεση «Σάντη»: Η Αστυνομία ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα των ερευνών

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Όπως ανακοίνωσε η Δύναμη, κατά την ενημέρωση θα προβεί σε δήλωση ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης των καταγγελιών του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη» θα ανακοινώσει σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο επίσημης ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.

Όπως ανακοίνωσε η Δύναμη, κατά την ενημέρωση θα προβεί σε δήλωση ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.

Οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη αφορούν ισχυρισμούς για σοβαρά ποινικά αδικήματα, παρακολουθήσεις, παρεμβάσεις σε κρατικούς θεσμούς και θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο κ. Δρουσιώτης έδωσε στην Αστυνομία γραπτή κατάθεση και παρέδωσε ηλεκτρονικό υλικό.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αστυνομία είχε ζητήσει συνδρομή από την Europol και το FBI.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑμακάριος δρουσιώτης

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