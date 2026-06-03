Απευθείας αεροπορική σύνδεση Λάρνακας με Αστάνα και Αλμάτι ανακοίνωσε η Hermes

Την έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα η Hermes Airports, μετά την άφιξη της πρώτης πτήσης της Air Astana από την Αστάνα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας χθες, Τρίτη.

Σύμφωνα με την Hermes Airports, το νέο δρομολόγιο θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο. Παράλληλα, από τις 4 Ιουνίου η αεροπορική εταιρεία εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις και μεταξύ Αλμάτι και Λάρνακας, με δρομολόγια κάθε Πέμπτη και Κυριακή.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Airbus A321LR και έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η διάρκεια της πτήσης από την Αστάνα προς τη Λάρνακα ανέρχεται σε περίπου 5 ώρες και 40 λεπτά, ενώ από το Αλμάτι σε 6 ώρες και 5 λεπτά.

Σημειώνεται ότι, η πρώτη πτήση από τη Λάρνακα προς το Καζακστάν μετέφερε, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν.

Η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, χαρακτήρισε την έναρξη των πτήσεων ως «ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη συνδεσιμότητα της Κύπρου», σημειώνοντας ότι η απευθείας σύνδεση με δύο μεγάλες πόλεις του Καζακστάν αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας και δημιουργεί νέες προοπτικές τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ