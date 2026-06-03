Σίμος Αγγελίδης για το Videogate: «Ακόμη και αν διαπιστωθούν ποινικά αδικήματα, δεν είναι δεδομένες οι διώξεις»

«Ακόμη και αν διαπιστωθούν ποινικά αδικήματα, δεν είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν διώξεις» δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Νομικός Σίμος Αγγελίδης, σχετικά με το πόρισμα του ποινικού ανακριτή στην υπόθεση Videogate, ενόψει της αναμενόμενης παράδοσής του στον Γενικό Εισαγγελέα στις 16 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε, το περιεχόμενο του πορίσματος παραμένει άγνωστο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς η διερεύνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή και πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ανδρέα Πασχαλίδη.

«Δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει τι θα περιέχει το πόρισμα, καθότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα υπό εξέλιξη η διερεύνηση», σημείωσε ο κ. Αγγελίδης, προσθέτοντας ότι ο ποινικός ανακριτής είχε ευρείες εξουσίες για να εξετάσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, περιλαμβανομένης της αυθεντικότητας του επίμαχου βίντεο, της προέλευσής του, των συνθηκών παραγωγής και δημοσιοποίησής του.

Ο κ. Αγγελίδης συμπλήρωσε ότι η κοινή γνώμη θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα ευρήματα της έρευνας, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει τόσο τα συμπεράσματα του ανακριτή όσο και τις μετέπειτα αποφάσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

«Είναι καλό να δούμε το πόρισμα αυτούσιο, ώστε με βάση τις αρχές της διαφάνειας να γνωρίζει και η κοινή γνώμη επακριβώς τι συνέβη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίησή του θα επιτρέψει στους πολίτες να κρίνουν κατά πόσο οι επόμενες αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνάδουν με το περιεχόμενό του.

Την ίδια ώρα, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι το αντικείμενο της διερεύνησης είναι ιδιαίτερα ευρύ. Όπως δήλωσε, η έρευνα καλύπτει ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν «δεκασμούς δημοσίων λειτουργών, επηρεασμό αρμόδιας αρχής, πιθανή δωροληψία» ή «κατάχρηση εξουσίας», καθώς και άλλα ενδεχόμενα αδικήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμπλοκή της ισραηλινής εταιρείας Black Cube, η οποία συνδέθηκε με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων.

«Θα πρέπει να δούμε και ποια ήταν η αιτία που προσλήφθηκε η ίδια η Black Cube για να προβεί σε αυτό το βίντεο, ποιο ήταν το αντάλλαγμα, ποιος ήταν ο στόχος», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σε σχέση με τη νομική αξία του οπτικοακουστικού υλικού που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο θα αξιολογηθεί από τον ποινικό ανακριτή και αναμένεται να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του πορίσματος.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, διευκρίνισε ότι η διαδικασία δεν είναι αυτόματη.

«Δεν είναι δεδομένο ή αυτόματο ότι αν προκύψει εύρημα από τον ποινικό ανακριτή ότι υπάρχουν εκ πρώτης όψεως κάποια ποινικά αδικήματα που στοιχειοθετούνται, θα προχωρήσει η ποινική υπόθεση», ανέφερε.

«Μάλιστα, αυτό το είδαμε πρόσφατα στην υπόθεση που αφορούσε τον 14χρονο Στυλιανό, όπου υπήρξε εύρημα από δύο ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Παρ’ όλα αυτά, η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι δεν έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, καθώς στο στάδιο της αξιολόγησης της μαρτυρίας διαπιστώθηκε ότι το ζήτημα δεν θα έπρεπε να προχωρήσει περαιτέρω. Συνεπώς και στην παρούσα περίπτωση, η Νομική Υπηρεσία θα πρέπει, αφού παραλάβει και μελετήσει το σχετικό πόρισμα, να προχωρήσει στη δική της αξιολόγηση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι προκύπτουν ζητήματα ποινικής φύσεως που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο αδικήματα, τότε η ίδια θα πρέπει να εξετάσει αφενός κατά πόσο αυτά στοιχειοθετούνται και αφετέρου, σε δεύτερο στάδιο, εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη μη περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για δύο διακριτά στάδια αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία και όχι για αυτόματη διαδικασία μετά από το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ