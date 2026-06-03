Πρώτη αντίδραση Δρουσιώτη για το πόρισμα «Σάντη»: «Θα τα πούμε μετά τις ανακοινώσεις για το Κράτος Μαφία»

Έντονη κριτική στις ανακοινώσεις της Αστυνομίας για την υπόθεση των επίμαχων μηνυμάτων ασκεί με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα της έρευνας και κάνοντας λόγο για ευθυγράμμιση της διαδικασίας με όσα, όπως υποστηρίζει, διαρρέονταν στον Τύπο από την έναρξή της.

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι η Αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα επίμαχα μηνύματα ήταν «χαλκευμένα» και οι σχετικές πληροφορίες ψευδείς, ενώ εκφράζει αμφιβολίες για το σενάριο σύμφωνα με το οποίο μία γυναίκα φέρεται να κατασκεύασε εκατοντάδες μηνύματα μέσω εφαρμογής, περιλαμβάνοντας στοιχεία και λεπτομέρειες που, κατά τον ίδιο, δεν θα μπορούσε να γνωρίζει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας συμβαδίζουν με όσα είχε δημόσια προαναγγείλει ο πρώην Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ενώ επικρίνει τον Αρχηγό Αστυνομίας για το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία».

Καταλήγοντας, ο κ. Δρουσιώτης δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου μετά τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τότε θα προκύψουν νέα δεδομένα για την υπόθεση.