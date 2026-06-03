«Αν υπάρχουν υπερβολές, θα τις αλλάξουμε» – Τι λέει ο Δήμαρχος για τα πασαλάκια στη Λεμεσό

Τα πασαλάκια που τοποθετούνται σε δρόμους της Λεμεσού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, είναι αντιαισθητικά, όμως η δημιουργία ποδηλατολωρίδων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την προώθηση εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Αρμεύτης, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος αφουγκράζεται τις αντιδράσεις πολιτών και θα εξετάσει και θα προτείνει βελτιωτικές λύσεις.

Ο Γιάννης Αρμεύτης κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις μερίδας πολιτών σε σχέση με τα εκατοντάδες πασαλάκια που έχουν τοποθετηθεί στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροϊδη, Νίκου Παττίχη και στην περιοχή των Δικαστηρίων, υποδεικνύοντας ότι το έργο δεν εμπίπτει στον τομέα ευθύνης του Δήμου, αλλά το διαχειρίζεται αποκλειστικά το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως το έργο γίνεται στο πλαίσιο ενός συνολικού και όχι αποσπασματικού σχεδιασμού και αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατολωρίδων που αποφασίστηκε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και επιβεβαιώθηκε από το τωρινό, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα πασαλάκια, συνέχισε, τοποθετούνται για την προστασία όσων κάνουν χρήση των ποδηλατολωρίδων, αφού στόχος είναι η προώθηση εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, σημειώνοντας πως «δεν μπορεί να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, όταν το 90% των πολιτών διακινείται με ιδιωτικά αυτοκίνητα».

Την ίδια ώρα τόνισε ότι, με την ολοκλήρωση των εργασιών των Δημοσίων Έργων, ο Δήμος θα εξετάσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν και «θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας, όπως και σε άλλα έργα και θα δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση, είτε με επέκταση πεζοδρομίων, είτε με δημιουργία ολιγόλεπτων χώρων στάθμευσης κλπ».

«Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους καταστηματάρχες, είμαστε εδώ, ακούμε, λαμβάνουμε υπόψη τους πολίτες, έχουμε ανοικτά τα αυτιά, ώστε να επιλυθούν όλα αυτά τα λειτουργικά ζητήματα», συμπλήρωσε και υπέδειξε ότι «κάθε μετάβαση πάντα θα έχει δυσκολίες».

Λέγοντας ότι «σίγουρα τίθεται θέμα αντι-αισθητικότητας» από τα πασαλάκια, είπε πως «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό πιο ελκυστικό, κι αν παρατηρηθούν και κάποιες υπερβολές, εμείς θα προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε, ακόμη και να αφαιρέσουμε , για να έχουμε μια πιο λειτουργική και βιώσιμη πόλη».

Παράλληλα, ο Γιάννης Αρμεύτης υπέδειξε ότι το έργο αυτό είναι μια αφορμή για να ωριμάσουν και έργα που σχεδιάζει ο Δήμος Λεμεσού, όπως εκτεταμένες μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις νότια της λεωφόρου Μακαρίου Γ’.

Υποστήριξε, εξάλλου, ότι κάποιες αντιδράσεις στα ΜΚΔ γίνονται συστηματικά από συγκεκριμένους κύκλους για οτιδήποτε αφορά το κέντρο της πόλης «και βρίσκουν μια ευκαιρία να εργαλειοποιήσουν το ζήτημα, με έναν τρόπο ανεύθυνο και λαϊκίστικο και να επιρρίψουν ευθύνες στον Δήμαρχο, ακόμα και εκεί που δεν είναι δική του ευθύνη».

Καταληκτικά, ο κ. Αρμεύτης τόνισε ότι ο Δήμος έχει στόχο να δώσει λύσεις στα προβλήματα «όχι μόνο με λόγια και στη θεωρία» και πως υπάρχει πλάνο και προγραμματισμός για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, υπενθυμίζοντας ότι, στο πλαίσιο των συναντήσεων με το αρμόδιο Υπουργείο «καταθέσαμε 23 προτάσεις και έχουμε και άλλες προτάσεις για το οδικό δίκτυο γι' αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ