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Πυρά Ερτογρούλογλου για την επίσκεψη Ολγκίν στα κατεχόμενα - Ψύχραιμη απάντηση από Έρχιουρμαν: «Δεν του απαντώ εδώ και καιρό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στα άκρα η αντιπαράθεση για το Κυπριακό με φόντο τη γραμμή της Άγκυρας – Τα 5 καυτά ερωτήματα του «υπουργού εξωτερικών» για την κυριαρχική ισότητα και η πληρωμένη απάντηση μέσω social media.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντέδρασε σε δήλωση του «υπουργού εξωτερικών» Ταχσίν Ερτογρούλογλου που τον αφορούσε και υπενθύμισε ότι από τις 17 Μαρτίου έχει σταματήσει να σχολιάζει ή να απαντά στον «υπουργό εξωτερικών». «Από αυτό το σημείο και μετά, δεν τίθεται θέμα να απαντήσω σε οτιδήποτε λέει ο κ. Ταχσίν Ερτογρούλογλου ή να κάνω σχόλιο γι' αυτόν», είχε πει τότε, σημειώνοντας ότι παραμένει στην ίδια θέση.

Η ανάρτηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη ήρθε ως απάντηση σε εκτενή γραπτή δήλωση του κ. Ερτογρούλογλου, ο οποίος ενόψει της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ απηύθυνε στον κ. Έρχιουρμαν σειρά ερωτημάτων, ζητώντας του «σαφήνεια και ειλικρίνεια» για την πορεία του Κυπριακού. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του κ. Έρχιουρμαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 31 Μαΐου, στην οποία τόνιζε «τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για τη λύση» και ανέφερε ότι προετοιμάζονται για τη διαδικασία «με υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα».

Ο «υπουργός εξωτερικών» κάλεσε τον κ. Έρχιουρμαν να απαντήσει «χωρίς περιθώρια αμφιβολίας» σε πέντε ερωτήματα.

Πρώτον, τι εννοεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης με τον όρο «λύση» και ποιου προβλήματος τη λύση εννοεί, υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιμετωπίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά ως απλή «κοινότητα» και όχι ως «κράτος».

Δεύτερον, υποστήριξε ότι διάλογος και διπλωματία διεξάγονται μόνο μεταξύ ίσων και σε βάση αμοιβαιότητας, χαρακτηρίζοντας «παράδοση» κάθε διαδικασία που διεξάγεται χωρίς ισότητα και διερωτήθηκε αν οι δύο πλευρές βρίσκονται πράγματι σε ίσο έδαφος.

Τρίτον, σχολιάζοντας την αναφορά κ. Έρχιουρμαν σε «υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», ισχυρίστηκε ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός έχει δείξει υπομονή για 60 χρόνια» και ότι δεν του απομένει «ούτε δευτερόλεπτο» να περιμένει την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Τέταρτον, διερωτήθηκε για ποια «διαδικασία» γίνεται λόγος και με ποιον υποτίθεται ότι θα διαπραγματευθεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Υποστήριξε ότι, ενώ ο Ελληνοκύπριος ηγέτης κάθεται στο τραπέζι ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Έρχιουρμαν ωθείται στη θέση του «ηγέτη της τουρκικής κοινότητας», ασκώντας κριτική και στο αίτημα περί «εκ περιτροπής προεδρίας».

Πέμπτον, ζήτησε να ξεκαθαρίσει ο κ. Έρχιουρμαν αν υπερασπίζεται την «κυρίαρχη ισότητα» ή την «ίση κυριαρχία», υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη προσέγγιση ισοδυναμεί με «υποταγή» στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ανέφερε ότι η Άγκυρα εμμένει σαφώς στη θέση περί «κυρίαρχης ισότητας και ίσου διεθνούς καθεστώτος», δηλαδή σε δύο γειτονικά κράτη, και ότι το μοντέλο της εκ περιτροπής προεδρίας και της μίας διεθνούς ταυτότητας που υποστηρίζει ο κ. Έρχιουρμαν «είναι εκ διαμέτρου αντίθετο» με τη γραμμή της Άγκυρας.

«Το παιχνίδι τελείωσε· το να δώσετε στον λαό μας μια σαφή και έντιμη απάντηση είναι το πιο βασικό σας καθήκον και ευθύνη», κατέληξε ο «υπουργός εξωτερικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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