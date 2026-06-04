Διαστημικό ξεφάντωμα στο Πλανητάριο

Το Πλανητάριο γιορτάζει! Στις 4 Ιουνίου 2023, άνοιξε για το κοινό το ολοκαίνουριο Πλανητάριο. Στα τρία αυτά χρόνια χιλιάδες επισκέπτες μαθητές, οικογένειες αλλά και τουρίστες απόλαυσαν μοναδικές εγκαταστάσεις. Συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία, το υπερσύγχρονο Πλανητάριο και Αστεροσκοπείο Ταμασού και Ορεινής άνοιξε τις πύλες του στο κοινό από την Κυριακή 4 Ιουνίου.Το αστεροσκοπείο διαθέτει υψηλής ακρίβειας ρομποτικό τηλεσκόπιο και ηλιοσκόπιο.Το αμφιθέατρο του πλανηταρίου έχει θόλο με διάμετρο 18,25 μέτρα, 180 θέσεις και δέκα προβολείς ανάλυσης 9Κ.Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν προγράμματα εικονικής πραγματικότητας και να διασκεδάσουν με παιχνίδια εξομοίωσης.Το πλανητάριο εγκαινίασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε και μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με το ρομπότ Νίκη. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε για ένα έργο με «ισχυρό κοινωνικό και επιστημονικό πρόσημο», που αποτελεί επένδυση στην ανάπτυξη της επιστημονικής αριστείας και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αστροτουρισμού.Το πλανητάριο της Κύπρου βρίσκεται στο Επισκοπειό, περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Λευκωσία.

Κάτι μοναδικό ετοιμάζεται!

Το Πλανητάριο Κύπρου, όπως πάντα καινοτομεί και χαρίζει σε παιδιά και γονείς αξέχαστες στιγμές και εμπειρίες. Με την ευκαιρία των τριών ετών από τα εγκαίνια του στις 6 με 7 Ιουνίου το Πλανητάριο Κύπρου στην Ταμασσό, διοργανώνει ένα διασκεδαστικό διήμερο ξεφάντωμα. Από τις 9:00 – 21:00.

Εξερευνήστε το Διάστημα μαζί με τα παιδιά και τους οικογενειακούς σας φίλους, παίζοντας και μαθαίνοντας από τις πολλαπλές δράσεις εντός και εκτός Πλανηταρίου.

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