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Έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο σχολείου – Στο νοσοκομείο 63χρονος εργάτης

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Ο άνδρας εκτελούσε οικοδομικές εργασίες όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 63χρονος άνδρας μετά από εργατικό ατύχημα σε σχολείο στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 11:30 σήμερα, ενώ ο 63χρονος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στον πρώτο όροφο δημοτικού σχολείου της επαρχίας Λευκωσίας, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.χ

Αυτός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό θα διερευνηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

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