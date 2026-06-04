Έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο σχολείου – Στο νοσοκομείο 63χρονος εργάτης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 63χρονος άνδρας μετά από εργατικό ατύχημα σε σχολείο στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 11:30 σήμερα, ενώ ο 63χρονος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στον πρώτο όροφο δημοτικού σχολείου της επαρχίας Λευκωσίας, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.χ

Αυτός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό θα διερευνηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.