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«Κίτρινη κάρτα» από Βρυξέλλες στην Κύπρο – Δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης από την Κομισιόν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων κυρώσεων στον τομέα των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

Διαδικασία παράβασης κατά της Κύπρου και άλλων 12 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της μη υιοθέτησης των εθνικών κανόνων επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό ReFuelEU Aviation, που αφορά στην προώθηση των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η Κύπρος συγκαταλέγεται μαζί με το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά καθεστώτα κυρώσεων για παραβιάσεις του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η Επιτροπή απέστειλε στις χώρες αυτές προειδοποιητικές επιστολές, που αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, καλώντας τες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Ο κανονισμός ReFuelEU Aviation αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αερομεταφορές. Στόχος του είναι η σταδιακή αύξηση της παραγωγής και χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη κανονιστική σταθερότητα στην αγορά.

Στο πλαίσιο του κανονισμού, τα κράτη-μέλη όφειλαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 να θεσπίσουν κανόνες που να καθορίζουν τις κυρώσεις για προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων, αεροπορικές εταιρείες και φορείς διαχείρισης αεροδρομίων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις. Ωστόσο, τα 13 κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τα απαιτούμενα μέτρα, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις των ευρωπαϊκών αρχών.

Η Κύπρος διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις παρατηρήσεις της Επιτροπής και να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Κομισιόν θα μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ

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