Πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία η Άτυπη Σύνοδος ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής

Πραγματοποιούνται σήμερα από τις 9 το πρωί οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, της Συνόδου θα προεδρεύσει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ενώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετέχει ο αρμόδιος Επίτροπος για Συνοχή και Μεταρρυθμίσεις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Raffaele Fitto.

Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τα 27 Κράτη – Μέλη της ΕΕ, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Επιτροπή Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Στο πρώτο μέρος, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στην παροχή των απαραίτητων κινήτρων, προοπτικών ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να παραμένουν, να ευημερούν και να δημιουργούν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Στο δεύτερο μέρος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιφέρειες και τον τρόπο με τον οποίον αυτές θα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών και ιδιαίτερα της Πολιτικής Συνοχής, υπό το πρίσμα της επικείμενης Στρατηγικής της ΕΕ για τα νησιά.

Συμπληρώνεται ότι ειδικά για την Κύπρο, ως νησιώτικο Κράτος – Μέλος στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναγνώριση της νησιωτικής διάστασης αποτελεί σημαντική παράμετρο, προσθέτοντας ότι η Στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά θα παρουσιαστεί στις 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο συνάντησης υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο.

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την κύρια μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ωφεληθεί ουσιαστικά από την Πολιτική Συνοχής με επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Με την αξιοποίηση των πόρων από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής χρηματοδοτήθηκαν κρίσιμες υποδομές, επενδυτικά σχέδια στήριξης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και καινοτομίας, της απασχόλησης αλλά και κοινωνικές δράσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στη στήριξη της κοινωνίας.

Σύμφωνα με μελέτη οικονομικού αντικτύπου, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Πολιτικής Συνοχής κατά την περίοδο 2014-2022 συνέβαλαν στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 6% και στη δημιουργία 24.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σήμερα η Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», το οποίο περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις πέραν των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ