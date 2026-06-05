Φωτοβολταϊκά συστήματα - Εντοπίστηκαν οι πρώτες παρανομίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την περασμένη Δευτέρα η παγκύπρια εκστρατεία ελέγχων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) της ΑΗΚ, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων εγκαταστάσεων και μη εξουσιοδοτημένων επεκτάσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», από τα πρώτα κιόλας 24ωρα των ελέγχων έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις παραβάσεων σε μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, τους λεγόμενους εμπορικούς πελάτες, οι οποίες καταγράφηκαν μέσω των συστημάτων της ΑΗΚ, καθώς και με τη χρήση έξυπνων μετρητών και δορυφορικών δεδομένων.

Έγινε άμεση αποσύνδεση των εγκαταστάσεων από το δίκτυο της ΑΗΚ, ενώ οι εμπλεκόμενοι καλούνται να καταβάλουν κόστος διερεύνησης ύψους €225 και αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών προστίμων, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρανομία.

Οι παρανομίες που εντοπίστηκαν αφορούν:

Μη αδειοδοτημένες επεκτάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων πέραν της εγκεκριμένης ισχύος.

Παράνομες επεμβάσεις σε μετατροπείς (inverters), με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

Ανεξέλεγκτη διοχέτευση ενέργειας στο δίκτυο, η οποία επηρεάζει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές όχι μόνο παραβιάζουν τους όρους σύνδεσης αλλά δύνανται να προκαλέσουν τεχνικές δυσλειτουργίες και να οδηγήσουν ακόμη και σε περικοπές παραγωγής για νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

Άμεση αποσύνδεση

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, σε περιπτώσεις μεγάλων εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων όπου διαπιστώθηκαν παρανομίες και παραβίαση των όρων των συμβολαίων με την ΑΗΚ, οι εγκαταστάσεις αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες καλούνται να επανεκκινήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης από την αρχή.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, οι παράνομες εγκαταστάσεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χρηστών και υποστατικών, καθώς δεν έχουν υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους. Επιπλέον, δύνανται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο δίκτυο, επηρεάζοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος. Η σύνδεση ή τροποποίηση εγκαταστάσεων που δεν έχουν ελεγχθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής εγείρει σοβαρούς κινδύνους σε ζητήματα ασφάλειας χρηστών και υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και αστοχίας στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας και στην ημερήσια καμπύλη φορτίου.

Τιμωρητικά μέτρα

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής αποφάσισε τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Άμεση αποσύνδεση: Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις αποσυνδέονται αμέσως από το δίκτυο της ΑΗΚ, καθώς το πιστοποιητικό καταλληλότητας παύει να ισχύει.

Κυρώσεις και έξοδα: Οι παραβάτες επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης, ενώ οι υποθέσεις δύνανται να διαβιβάζονται στην Αστυνομία.

Ενημέρωση αρμόδιων Αρχών: Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για περαιτέρω χειρισμό, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή ποινών ή/και προστίμων.

Η νομοθεσία

Τα πιο πάνω μέτρα κρίνονται απαραίτητα, καθώς οι παράνομες επεμβάσεις συνιστούν παραβάσεις σημαντικών διατάξεων του περί Ηλεκτρισμού Νόμου ή/και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. Η μη υποβολή αίτησης και η μη εξασφάλιση έγκρισης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος πριν από οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αποτελεί παράβαση των Κανόνων Διανομής και των διαδικασιών/όρων σύνδεσης στο δίκτυο.

Σημειώνεται ότι, με πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής κάλεσε τους καταναλωτές που έχουν συνδέσει παράνομα μονάδα παραγωγής ΑΠΕ στην ηλεκτρολογική τους εγκατάσταση ή έχουν προχωρήσει σε μη εγκεκριμένη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενου συστήματος παραγωγής να προχωρήσουν στην απομάκρυνση των παράνομων προσθηκών ή/και επεκτάσεων.

Για τη νομιμοποίηση των εν λόγω προσθηκών ή επεκτάσεων απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.