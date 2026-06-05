«Βαριά» ποινή για κατοχή 10 κιλών κάνναβης – Καταδίκη 10 ετών φυλάκισης για 39χρονο στην Λεμεσό

Ποινή φυλάκισης 10 χρόνων επέβαλε, την Παρασκευή, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, σε 39χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε υπόθεση κατοχής περίπου 10 κιλών κάνναβης, με σκοπό την προμήθεια τους σε άλλα πρόσωπα.

Το αυτοκίνητο του 39χρονου είχε καταδιωχθεί, τον Οκτώβριο του 2024, από μέλη της ΥΚΑΝ και ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει, αφού πρώτα έριξε στο έδαφος δέκα νάιλον σακουλάκια, που περιείχαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Στη βάση στοιχείων, η Αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, με τον 39χρονο να εμφανίζεται, με τον δικηγόρο του, στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η οποία ακολούθως τον παρέδωσε στην Κυπριακή Αστυνομία, στις 24 Ιουλίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή ότι είναι χρήστης ναρκωτικών και πως εκτελούσε εντολές συγκεκριμένου προσώπου, για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, έναντι χρηματικού ποσού 200 ευρώ.

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη την άμεση παραδοχή και τη μεταμέλεια του, την ειλικρινή πρόθεση για συνεργασία με την Αστυνομία, το λευκό ποινικό του μητρώο, τις προσωπικές του περιστάσεις, καθώς και το γεγονός ότι εξέφρασε πρόθεση να ενταχθεί στο πρόγραμμα απεξάρτησης, εντός των Κεντρικών Φυλακών.

Την ίδια ώρα, το Κακουργιοδικείο έκανε αναφορά στη μάστιγα των ναρκωτικών και στο γεγονός ότι δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι, με τις πράξεις του, ο 39χρονος θα προμήθευε την αγορά με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Στην βασική κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, το Κακουργιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 χρόνων και σε άλλη κατηγορία ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με τις δυο ποινές να συντρέχουν.

ΚΥΠΕ