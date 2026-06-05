Αφθώδης: «Πράσινο φως» για τη θανάτωση ζώων στη Δρομολαξιά – Απέρριψε το αίτημα κτηνοτρόφου για αναστολή το Δικαστήριο

Απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα επαγγελματία κτηνοτρόφου για αναστολή της υποχρεωτικής θανάτωσης του ζωικού πληθυσμού της μονάδας του στη Δρομολαξιά εξέδωσε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, το Δικαστήριο, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, τόνισε εμφαντικά πως η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας υπερέχει έναντι των οικονομικών ή προσωπικών επιπτώσεων του αιτητή, ανάβοντας το πράσινο φως για την εφαρμογή των κτηνιατρικών πρωτοκόλλων.

Όπως επισημαίνει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης και του ορατού κινδύνου εξάπλωσης της νόσου, οι διαδικασίες κινήθηκαν με ρυθμούς εξπρές. Ο κτηνοτρόφος είχε καταχωρίσει την προσφυγή και τη μονομερή ενδιάμεση αίτησή του στις 2 Ιουνίου 2026, επιδιώκοντας να «παγώσει» την απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν άμεσης παρέμβασης του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος επικαλέστηκε το κατεπείγον του θέματος για τη δημόσια υγεία, η ένσταση της Δημοκρατίας και η ακρόαση της αίτησης διεξήχθησαν την ίδια ημέρα, στις 4 Ιουνίου, με την τελική απόφαση να εκδίδεται μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει καμία από τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος αναστολής. Συγκεκριμένα, αποφάνθηκε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε κάποια έκδηλη παρανομία στις ενέργειες της Διοίκησης, ενώ παράλληλα δεν αποδείχθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο τον αιτητή, η οποία να μην μπορεί να αποζημιωθεί οικονομικά σε μεταγενέστερο στάδιο. Η στάθμιση της δικαστικής ζυγαριάς έγειρε καθοριστικά υπέρ των θέσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με σκοπό να αποτραπεί μια γενικευμένη κτηνοτροφική και υγειονομική κρίση.

Παρά την αυστηρή νομική προσέγγιση, ο Δικαστής δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει το βαρύ ψυχολογικό κόστος για τον κτηνοτρόφο, προχωρώντας σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη αναφορά η οποία υπογραμμίζεται και στην ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η παρούσα υπόθεση προκαλεί μόνο αισθήματα θλίψης για την αναμενόμενη απώλεια των ζώων και συμπάθειας προς τον αιτητή, αναγνωρίζοντας ότι η αντίληψη που μπορεί να έχει ένας τρίτος για έναν άνθρωπο που βλέπει το βίος του να θανατώνεται δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία επιβάλλουν τη θυσία αυτή για το κοινό καλό.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, τη δικαστική μάχη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας χειρίστηκαν εκ μέρους της Δημοκρατίας η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιάννα Χατζηχάννα, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ειρήνη Νεοφύτου, καθώς και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ελευθερίου. Μετά και την εξέλιξη αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες στη μονάδα της Δρομολαξιάς.