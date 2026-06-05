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Η Μακαρίου κλείνει για καλό σκοπό: Ποιο κεντρικό τμήμα της Λεωφόρου θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και την προστασία των συμμετεχόντων, η Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση από τις 16:00 μέχρι τις 22:00.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026, στο κέντρο της Λευκωσίας, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας για τη στήριξη παιδιών με ογκολογικές παθήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και την προστασία των συμμετεχόντων, η Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση από τις 16:00 μέχρι τις 22:00.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα αφορά το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Ευαγόρου.

Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις προσωρινές σημάνσεις και τις οδηγίες της Αστυνομίας και των αρμόδιων λειτουργών, ενώ συστήνει τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενίσχυση παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

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ΚΥΠΡΟΣΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΜΑΚΑΡΙΟΥ

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