Φωτιά σε όχημα μετά από σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Όχημα στο οποίο ξέσπασε φωτιά μετά από τροχαία σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την Aστυνομία 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όχημα το οποίο οδηγούσε 34χρονος με επιβαίνοντες ακόμη δύο πρόσωπα (ηλικίας 40 ετών) στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Χοιροκοιτίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αφού εισήλθε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με το πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 48χρονη. Ως αποτέλεσμα, αναφέρει η Αστυνομία, ο 34χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και στη συνέχεια κτύπησε και το αριστερό κιγκλίδωμα.

Ακολούθως προκλήθηκε φωτιά στο όχημα του 34χρονου.

Ο οδηγός και οι δύο επιβαίνοντες, εξήλθαν του οχήματος έγκαιρα, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία κατέσβησε την φωτιά στο όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στους δύο οδηγούς, σύμφωνα με την Αστυομία, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με αρνητική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο επιβαίνοντες του οχήματος του 34χρονου, δεν τραυματίστηκαν.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ