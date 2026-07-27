Ο Timur Turlov ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIDE

Ο Timur Turlov, Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp. και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σκακιού του Καζακστάν, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE). Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας θα πραγματοποιηθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Σαμαρκάνδη, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού και παράλληλα με την 46η Σκακιστική Ολυμπιάδα.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την προηγούμενη υποψηφιότητα του Turlov για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της FIDE. «Σήμερα, μια ομοσπονδία με ιστορία ενός αιώνα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η πρόοδος που έχουμε επιτύχει δεν μπορεί να ανακοπεί ή να αναιρεθεί. Πιστεύω ότι πρέπει να επιταχυνθεί, να αποκτήσει νέα δυναμική και να συνεχιστεί. Γι’ αυτό αποφάσισα να θέσω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού», δήλωσε.

Ο Turlov ηγείται της Ομοσπονδίας Σκακιού του Καζακστάν από το 2023, επιβλέποντας έναν εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του σκακιού στη χώρα και επενδύοντας περισσότερα από 75 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην ανάπτυξή του. Υπό την ηγεσία του, το Καζακστάν φιλοξένησε τον αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Ανδρών και το Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού και Μπλιτς, ενώ το Αλμάτι θα φιλοξενήσει σύντομα το Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκακιού. Από το 2024 είναι επίσης Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Σκακιού.

Τόνισε ότι η απόφαση δεν απορρέει από προσωπική φιλοδοξία. «Έχω πολλά εγχειρήματα στη ζωή μου, μέσα από τα οποία μπορώ να αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου ως επιχειρηματίας και ηγέτης. Η απόφαση αυτή πηγάζει από κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιστεύω ειλικρινά ότι το παγκόσμιο σκάκι έχει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα στην ανάπτυξή του. Εάν η εμπειρία μου μπορεί να φανεί χρήσιμη στη διεθνή σκακιστική κοινότητα, αξίζει να αναλάβω αυτή την ευθύνη», σημείωσε.

Το πρόγραμμα του Turlov επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, το σκάκι στα σχολεία και την οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών ομοσπονδιών.

Η κεντρική ψηφιακή πρωτοβουλία προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας της FIDE, η οποία θα προσφέρει σε κάθε παίκτη έναν ενιαίο λογαριασμό με ιστορικό βαθμολογίας, αρχεία τουρνουά, διαδικτυακές διοργανώσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλες τις ομοσπονδίες. Θα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση παρτίδων, την υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας και τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ευ αγωνίζεσθαι. Η προσέγγιση βασίζεται στο KazChess ID, το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης από την Ομοσπονδία Σκακιού του Καζακστάν. «Εάν αυτή η προσέγγιση λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε επίπεδο διεθνούς ομοσπονδίας», εξήγησε ο Turlov.

Όσον αφορά το σχολικό σκάκι, σκοπεύει να αξιοποιήσει τόσο την εμπειρία του Καζακστάν όσο και τις πρακτικές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Σκακιού. Στο Καζακστάν, το εθνικό πρόγραμμα Chess in Education καλύπτει ήδη περισσότερα από 1.500 σχολεία και πάνω από 60.000 μαθητές. Στο οικονομικό σκέλος, ο Turlov προτείνει τη στήριξη των εθνικών ομοσπονδιών, ώστε να αναπτύξουν βιώσιμες πηγές εσόδων μέσω συνεργασιών, προγραμμάτων χορηγιών και επαγγελματικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ο Turlov επιβεβαίωσε ότι ο Viswanathan Anand, Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIDE από το 2022, θα είναι υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου με τον ίδιο συνδυασμό. «Ο Vishy δεν χρειάζεται συστάσεις στον κόσμο του σκακιού. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους σκακιστές στην ιστορία και ένας άνθρωπος που χαίρει μεγάλου σεβασμού σε κάθε ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικά ικανός ηγέτης, με βαθιά κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της FIDE. Η συμμετοχή του στην ομάδα μας αποτελεί εγγύηση για τη συνέχεια και τη διαφύλαξη του σημαντικού έργου που έχει ήδη επιτευχθεί. Για εμένα προσωπικά, είναι μεγάλη τιμή που ο Vishy συμφώνησε να συμμετάσχει στην ομάδα μας», δήλωσε ο Turlov.

Παρουσίασε επίσης την υποψηφιότητά του μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. «Η ομάδα που διεκδικεί την ηγεσία της FIDE είναι πραγματικά διεθνής και εγώ εκπροσωπώ το Καζακστάν, αυτή τη “μεσαία δύναμη” για την οποία έχει μιλήσει ο Πρόεδρός μας. Η FIDE ενώνει περίπου 200 εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες εκπροσωπούν διαφορετικούς πολιτισμούς, περιοχές και συμφέροντα. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτυγχάνεται ισορροπία και να βρίσκονται λύσεις που υπηρετούν ολόκληρη τη σκακιστική κοινότητα. Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να μεταφέρω στη λειτουργία της ομοσπονδίας τις αρχές της ισορροπίας και του διαλόγου με αμοιβαίο σεβασμό, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξωτερικής πολιτικής του Καζακστάν», τόνισε.

Η Freedom24, η ευρωπαϊκή θυγατρική της Freedom Holding Corp., αποτελεί μακροχρόνιο στρατηγικό εταίρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και τη διάδοση του σκακιού στο νησί. Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία έχει συμβάλει στη διοργάνωση σημαντικών σκακιστικών διοργανώσεων στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων το Γκραν Πρι Γυναικών της FIDE το 2023 και το 2025, το Ανοικτό Πρωτάθλημα Σκακιού Κύπρου, καθώς και τα Τουρνουά Υποψηφίων και Υποψηφίων Γυναικών της FIDE του 2026, που αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη σκακιστική διοργάνωση που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα.

Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης στην ανάπτυξη του αθλήματος και τη σκακιστική εκπαίδευση. Η Ακαδημία Σκακιού Freedom24 άνοιξε τις πόρτες της στη Λεμεσό τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, Κρίτωνα Τορναρίτη, η ομοσπονδία αριθμεί πλέον περισσότερα από 2.000 μέλη, στην πλειονότητά τους παιδιά.