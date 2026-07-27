Κυπριακό: «Ο Γκουτέρες επιθυμεί να συνδέσει το όνομά του με κάποια ουσιαστική πρόοδο», λέει ο Ανδρέας Θεοφάνους

Για προσπάθεια ώθησης στη διαδικασία της επίλυσης του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο μεταξύ 27 και 29 Ιουλίου, έκανε λόγο σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για μία πραγματική ομοσπονδιακή διευθέτηση.

Ερωτηθείς για τις προσδοκίες από την επίσκεψη, ο κ. Θεοφάνους είπε ότι ενόψει της αναμενόμενης αποχώρησής του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα με το τέλος του χρόνου, ο κ. Γκουτέρες επιθυμεί να συνδέσει το όνομά του με κάποια ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η αξιοπιστία του ΟΗΕ διεθνώς πλήττεται με ό,τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Αναφορικά με το Κυπριακό ειδικότερα, είπε ότι έχει σημασία το γεγονός ότι επισκέπτεται το νησί ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. «Θεωρώ ότι θα θέλει να δώσει μια ώθηση στην διαδικασία, να την κρατήσει ζωντανή. Η δική μου αντίληψη είναι ότι θέλει να κλειδώσει κάποιας μορφής συγκλίσεις που έγιναν στο παρελθόν και αν θα προκύψει και κάτι νέο στην όλη κατάσταση για να μπορεί να πει ότι έχω δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε στην πορεία του χρόνου να γίνει μια νέα πενταμερής».

Ωστόσο, ο κ. Θεοφάνους εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για μία πραγματική ομοσπονδιακή διευθέτηση.

«Κατ' επανάληψη έχω πει ότι εάν η πλευρά μας αρχίζει με την τοποθέτηση να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε το 2017 στο Κραν Μοντανά και η τουρκική πλευρά μίλα για δύο κράτη, τότε έρχεσαι κάπου στη μέση, κάτι που προφανώς παραπέμπει σε μια πολύ χαλαρή ομοσπονδία ή ακόμα και στην συνομοσπονδία, Δεν θεωρώ ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι προς όφελος της πλευράς μας», σημείωσε σχετικά.

Επανέλαβε τη θέση που έχει καταθέσει εδώ και χρόνια ότι η ε/κ πλευρά θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις για όλες τις πτυχές του προβλήματος και ένα περίγραμμα λύσης, κάτι που, όπως είπε, δεν έγινε.

«Θεωρώ ότι υπό τις σημερινές περιστάσεις η πολιτική που ακολουθεί πλευρά μας δεν μπορεί να οδηγεί στις εξελίξεις που να είναι προς όφελός μας», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για τις διάφορες ιδέες που κυκλοφόρησαν ανεπίσημα τελευταίως περί χαλαρής ομοσπονδίας ή δημιουργικής ασάφειας, ο κ. Θεοφάνους είπε ότι οποιαδήποτε προσέγγιση και οποιεσδήποτε διευθετήσεις στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Κανένα σοβαρό κράτος δεν διαπραγματεύεται την ύπαρξή του», τόνισε, προσθέτοντας πως τυχόν αποδοχή χαλαρής ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας ή δημιουργικής ασάφειας «θα μας βάλει σε τεράστιες περιπέτειες».

Αναφερόμενος επίσης ειδικότερα στο ζήτημα της μετεξέλιξης της ΚΔ, είπε ότι για τον ίδιο μετεξέλιξη σημαίνει να εξεταστεί τι αλλαγές μπορούν να γίνουν με βάση το Σύνταγμα του 1960.

«Το ζητούμενο είναι ποια ομοσπονδία θέλουμε και αυτό είναι θεμιτό να εγερθεί. Επίσης δεν είναι λογικό να πάμε να συζητήσουμε μια συνταγματική πρόταση πιο πολύπλοκη από αυτή του 1960, η οποία δεν δούλεψε. Επομένως, πρέπει οι ίδιοι να πούμε ότι αυτό που συζητούμε είναι ομοσπονδιακό πλαίσιο το οποίο να δημιουργεί ένα κανονικό κράτος. Άρα πρέπει να αρχίσω από το Σύνταγμα του 1960 και να δω τι μπορώ να βελτιώσω», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, ο κ. Θεοφάνους είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέροντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις τελευταίες πενταμερείς το άτομο που είχε αποσταλεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε δεκτό από τουρκικής πλευράς να συμμετάσχει στις συνομιλίες, ούτε καν ως παρατηρητής.

Σημείωσε επίσης ότι κομβικός παραμένει ο ρόλος της Τουρκίας. «Η Τουρκία μέχρι σήμερα έχει κάνει ξεκάθαρη την τοποθέτησή της ότι θα δεχθεί μια λύση η οποία επισφραγίζει τον στρατηγικό της έλεγχο πάνω στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να αναμένει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για ανοίξει ένας δρόμος για επίλυση του Κυπριακού, μέχρι σήμερα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν αναμένω από την Τουρκία να δείξει μεγαλοψυχία σε αυτό το κομμάτι», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ