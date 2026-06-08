Καλά νέα για το παλιό νοσοκομείο Λάρνακας

Μετά από πάμπολλες καθυστερήσεις, φαίνεται πως μπαίνει, επιτέλους, σε ράγες υλοποίησης το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου Λάρνακας, το οποίο προορίζεται να μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο της πόλης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας αναμένεται να κατακυρώσει και επίσημα την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη, που είναι η εταιρεία C. Rousias Trading & Development Ltd, εξέλιξη που σηματοδοτεί και την εκκίνηση του έργου, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη Λάρνακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η πόλη παραμένει χωρίς δημοτικό μέγαρο, με τις υπηρεσίες της να στεγάζονται σε εξαώροφη πολυκατοικία επί της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών (Φοινικούδες).

Ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε στον «Π» ότι ο δήμος έχει ενημερωθεί γραπτώς από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) πως το κτήριο του παλιού νοσοκομείου έχει πλήρως εκκενωθεί απ' όλες τις Υπηρεσίες Υγείας καθώς και από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και ως εκ τούτου ο εργολάβος μπορεί, πλέον, να ξεκινήσει τις εργασίες αναπαλαίωσης. Όπως ανέφερε, στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι τα έργα να ξεκινήσουν αρχές ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες ανάπλασης υπολογίζεται να διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια από την ημέρα έναρξής τους.

Θυμίζουμε, ότι η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε μέχρι να μετακινηθούν οι Υπηρεσίες Υγείας (και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες) από το κτήριο του παλιού νοσοκομείου, ήταν η βασική αιτία για την οποία το τελευταίο διάστημα είχε σκαλώσει η έναρξη των εργασιών αναπαλαίωσης του ιστορικού και διατηρητέου κτηρίου, το οποίο είναι κτίσμα του 1934. Η τοπική Αρχή εκτιμά ότι το παλιό νοσοκομείο, επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, είναι ιδανικό κτήριο για να στεγάσει τις δημοτικές υπηρεσίες της Λάρνακας, καθότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από δάνειο του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.