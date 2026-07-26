Δεν εντοπίστηκαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης, λέει το ΥΠΔΙΚ για περισταστικό σε φυλακές

Δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε σχέση με αναφορά 21χρονου κρατουμένου στις Κεντρικές Φυλακές για ενδεχόμενο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, αμέσως μόλις η σχετική αναφορά περιήλθε σε γνώση της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών, ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο και άρχισαν χωρίς καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο αυτό, κλήθηκε ιατροδικαστής, η οποία μετέβη στις Κεντρικές Φυλακές και εξέτασε τον κρατούμενο. «Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση», σημειώνεται σχετικά.

Προστίθεται ότι παράλληλα, ενημερώθηκε άμεσα το ΤΑΕ Λευκωσίας και κλιμάκιο ανακριτών μετέβη στις Κεντρικές Φυλακές, όπου είχε επαφή με τον κρατούμενο και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, με τον ίδιο να αναφέρει ότι επιθυμεί να συζητήσει προηγουμένως το θέμα με τον δικηγόρο του, προτού αποφασίσει κατά πόσο θα προβεί σε επίσημη καταγγελία.

Συμπληρώνεται ότι από την πρώτη στιγμή λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κρατουμένου και την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του ως πιθανού θύματος.

«Δεν υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσιώπησης ή συγκάλυψης της υπόθεσης. Η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, με προτεραιότητα την προστασία του κρατουμένου και την πλήρη διερεύνηση της αναφοράς του», καταλήγει η ανακοίνωση.