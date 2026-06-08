Σταματούν τις στειρώσεις οι φιλοζωικές - Καταγγέλλουν απειλές και επιθέσεις εναντίον τους

Σε επ' αόριστον αναστολή όλων των νέων προγραμμάτων TNR (Trap-Neuter-Return) προχωρούν η Ομοσπονδία Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου και οι φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού, καταγγέλλοντας ότι εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις δέχονται απειλές, επιθέσεις και καταγγελίες χωρίς να τυγχάνουν της απαραίτητης προστασίας από τις αρμόδιες αρχές.

Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, υποστηρίζοντας ότι εδώ και μήνες εθελοντές που αναλαμβάνουν τη σύλληψη και μεταφορά αδέσποτων γατιών για στείρωση βρίσκονται αντιμέτωποι με λεκτικές επιθέσεις, απειλές, ακόμη και περιστατικά σωματικής βίας. Όπως αναφέρουν, πολλοί από αυτούς καλύπτουν προσωπικά το κόστος των στειρώσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η διακοπή των προγραμμάτων θα έχει άμεσες συνέπειες, καθώς θα μειωθούν οι στειρώσεις και θα αυξηθούν οι γεννήσεις αδέσποτων γατιών, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες.

Η επανέναρξη των προγραμμάτων, όπως τονίζουν, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές θα παράσχουν επίσημες γραπτές εξουσιοδοτήσεις και ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας για τους εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις.