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Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας: Ημιφορτηγό καρφώθηκε σε ακινητοποιημένο όχημα στη λωρίδα ασφαλείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πρωινός συναγερμός στις αρχές μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στο ύψος των Λειβαδιών – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός, κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου – Λάρνακας, όταν ημιφορτηγό όχημα προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στη λωρίδα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5:00 το πρωί, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, στο ύψος της περιοχής Λειβαδιών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του ημιφορτηγού προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, στο οποίο δεν βρισκόταν οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ο οδηγός του ημιφορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις στη σκηνή ολοκληρώθηκαν και γύρω στις 7:00 το πρωί η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο συνέχισε κανονικά.

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