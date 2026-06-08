Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας: Ημιφορτηγό καρφώθηκε σε ακινητοποιημένο όχημα στη λωρίδα ασφαλείας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου – Λάρνακας, όταν ημιφορτηγό όχημα προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στη λωρίδα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5:00 το πρωί, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, στο ύψος της περιοχής Λειβαδιών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του ημιφορτηγού προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, στο οποίο δεν βρισκόταν οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ο οδηγός του ημιφορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις στη σκηνή ολοκληρώθηκαν και γύρω στις 7:00 το πρωί η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο συνέχισε κανονικά.