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Εσωτερική έρευνα στην Αστυνομία για τη διαρροή του απειλητικού email στην Αννίτα Δημητρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον αποστολέα του μηνύματος, ενώ έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την Πρόεδρο της Βουλής.

Συνεχίζεται η διερεύνηση του απειλητικού μηνύματος που έλαβε πριν λίγες μέρες σε ηλεκτρονική μορφή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από πηγές της Αστυνομίας, παράλληλα έχει επίσης διαταχθεί εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό του σώματος για την διαρροή του περιεχομένου του μηνύματος που φέρεται να έγινε από την Αστυνομία.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι σε ό,τι αφορά την Πρόεδρο της Βουλής λαμβάνονται ενεργητικά (ορατά) και παθητικά (μη ορατά) μέτρα ασφαλείας, η ίδια είχε συνομιλία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, και ο επικεφαλής της φρουράς της βρίσκεται σε επαφή με την Αστυνομία.

Ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των στοιχείων της υπόθεσης.

ΚΥΠΕ

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