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Στρώματα, έπιπλα και μπάζα πνίγουν τον «Μελανό» στην Χλώρακα - Τι καταγγέλλει ο Περιβαλλοντικός Όμιλος (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Όμιλος καλεί την Τοπική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών, καθώς και στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Περιοχή της Χλώρακας που θεωρείται σημαντικός φυσικός χώρος, με το τοπωνύμιο «Μέλανος» έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, καταγγέλλει ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΟΧ πολίτες και ιδιαίτερα ξένοι κάτοικοι και επισκέπτες διαμαρτύρονται συχνά για εικόνες εγκατάλειψης, ακαθαρσιών και συσσώρευσης απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της Χλώρακας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οδό Χαριλάου Φλωράκη, κάτω από την περιοχή του «Μέλανου» και δίπλα στο ρέμα, όπου έχουν καταγραφεί εικόνες που, όπως αναφέρεται, προκαλούν ντροπή και αγανάκτηση. Στρώματα, παλιά έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα και διάφορα άλλα απορρίμματα έχουν μετατρέψει το φυσικό τοπίο σε ανεξέλεγκτη χωματερή.

Ο Όμιλος καλεί την Τοπική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών, καθώς και στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ζητεί, επίσης, τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των παραβατών, υποστηρίζοντας ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρά ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Δείτε φωτογραφίες: 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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