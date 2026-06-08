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Αννίτα: «Αισθάνομαι ασφαλής, μετά την έρευνα θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις» - Η πρώτη τοποθέτησή της μετά το απειλητικό email

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Mετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ.

Έσπασε τη σιωπή της η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σχετικά με τις απειλές που δέχθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνοντας ότι αισθάνεται ασφαλής και πως αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών για να δοθούν απαντήσεις.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε ακροθιγώς μεταξύ τους και ότι ενημερώθηκε σχετικά από την Αστυνομία.

«Επιτρέψτε μου για αυτό το θέμα να είμαι πολύ φειδωλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κληθείσα να απαντήσει κατά πόσο αισθάνεται ασφαλής, η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι «βεβαίως αισθάνομαι ασφαλής και πρέπει να αισθάνεται ο κάθε πολιτικός ασφαλής να λέει ελεύθερα την άποψή του». Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, ενώ παράλληλα διατάχθηκε εσωτερική έρευνα σε σχέση με τη διαρροή του περιεχομένου του απειλητικού μηνύματος.

Έχουν ληφθεί τόσο εμφανή όσο και μη εμφανή μέτρα ασφαλείας για την Πρόεδρο της Βουλής, ενώ ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

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