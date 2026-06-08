Παιχνίδια με τον χρόνο» βλέπει ο ΠΑΣΙΚΑ πίσω από την απόφαση Χριστοδουλίδη για τα κέντρα αναψυχής

Κριτική για την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αναφορά του νόμου για τη λειτουργία χώρων αναψυχής που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στο Ανώτατο Δικαστήριο αντί να τον αναπέμψει στη Βουλή, σημειώνοντας ότι «δεν προκύπτει τόσο σαφές ζήτημα αντισυνταγματικότητας που να δικαιολογεί την επιλογή της αναφοράς αντί της αναπομπής».

Σε ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΙΚΑ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στο Ανώτατο Δικαστήριο τον νόμο «Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Χώρων Αναψυχής του 2026», που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας τη θέση ότι με βάση την ενημέρωση που είχε, δεν προκύπτει τόσο σαφές ζήτημα αντισυνταγματικότητας που να δικαιολογεί την επιλογή της αναφοράς αντί της αναπομπής του νόμου στη Βουλή.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξάντλησε το χρονικό περιθώριο που του παρείχε το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η αναπομπή του νόμου στη Βουλή, η οποία είχε ήδη αυτοδιαλυθεί, και να επιλεγεί η διαδικασία της αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο ο συγκεκριμένος νόμος αποτέλεσε προϊόν πολύωρων συνεδριάσεων της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, μέσα από διαβούλευση, συγκλίσεις και δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των χώρων αναψυχής.

«Αυτό που επιμελως οφείλει να αποφύγει το αρμόδιο Υφυπουργείο είναι μια επαναφορά προσεγγίσεων που έχουν ήδη απορριφθεί τόσο από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών δυνάμεων όσο και από τον ίδιο τον τομέα», αναφέρει.

Υπενθυμίζει επίσης ότι ο τομέας των κέντρων αναψυχής απασχολεί περίπου 30.000 εργαζομένους, εκ των οποίων το 70% είναι νέοι έως 35 ετών, ενώ συνεισφέρει πέραν των €250 εκατ. ετησίως σε φορολογικά έσοδα και πως παράλληλα, από τα €3,2 δισ. τουριστικών εσόδων του 2024, περίπου €1,1 δισ. προήλθε από υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας.

Κάθε €1 που δαπανάται στην εστίαση δημιουργεί περίπου €1,70 προστιθέμενης αξίας στην οικονομία, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του τομέα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα, αναφέρει καταλήγοντας ο σύνδεσμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ