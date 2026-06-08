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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε βαφείο οχημάτων στην Βιομηχανική Κοκκινοτριμιθιάς - Κάηκαν δύο οχήματα, ζημιές σε άλλα επτά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από την φωτιά, κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ υλικές ζημιές υπέστησαν άλλα επτά. Εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη και το υποστατικό εσωτερικά ως επίσης και ο εξοπλισμός του.

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς βράδυ της Δευτέρας [8 Ιουνίου 2026] σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, γύρω στις 20.40 το βράδυ τέθηκε υπό έλεγχο.

Από την φωτιά, κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ υλικές ζημιές υπέστησαν άλλα επτά. Εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη και το υποστατικό εσωτερικά ως επίσης και ο εξοπλισμός του.

Η έγκαιρη ανταπόκριση, σημειώνει ο κ. Κεττής, απέτρεψε την εμπλοκή υλικών που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του συνεργείου-(Διαλύτες, μπογιές, θίνερ, κύλινδροι πεπιεσμένου αερίου).

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν αύριο, ενώ η σκηνή θα φυλάγεται από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι, με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, νωρίτερα ανέφερε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 19:11 και στο σημείο επιχειρούσαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Μέλη της Πυροσβεστικής είχαν εισέλθει στο κτήριο με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών για έλεγχο και κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας.

 

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