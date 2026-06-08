Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε βαφείο οχημάτων στην Βιομηχανική Κοκκινοτριμιθιάς - Κάηκαν δύο οχήματα, ζημιές σε άλλα επτά

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς βράδυ της Δευτέρας [8 Ιουνίου 2026] σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, γύρω στις 20.40 το βράδυ τέθηκε υπό έλεγχο.

Από την φωτιά, κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ υλικές ζημιές υπέστησαν άλλα επτά. Εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη και το υποστατικό εσωτερικά ως επίσης και ο εξοπλισμός του.

Η έγκαιρη ανταπόκριση, σημειώνει ο κ. Κεττής, απέτρεψε την εμπλοκή υλικών που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του συνεργείου-(Διαλύτες, μπογιές, θίνερ, κύλινδροι πεπιεσμένου αερίου).

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν αύριο, ενώ η σκηνή θα φυλάγεται από την Αστυνομία.

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο συνεργείο βαφής οχημάτων. Δύο οχήματα κάηκαν ολοσχερώς ενώ υλικές ζημιές υπέστησαν άλλα επτά. Εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη το υποστατικό εσωτερικά ως επίσης και ο εξοπλισμός του. Η έγκαιρη ανταπόκριση απέτρεψε την εμπλοκή υλικών που χρησιμοποιούνται… — Andreas Kettis (@akettis) June 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, νωρίτερα ανέφερε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 19:11 και στο σημείο επιχειρούσαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Ανταπόκριση στις 19:11 για πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Βιομηχανική Κοκκινοτρυμιθιάς Λευκωσία. Ανταποκριθήκαμε με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Καίγονται οχήματα που βρισκόνται εντός του βαφείου ως επίσης και εξοπλισμός του. Έγινε… — Andreas Kettis (@akettis) June 8, 2026

Μέλη της Πυροσβεστικής είχαν εισέλθει στο κτήριο με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών για έλεγχο και κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας.