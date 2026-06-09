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Λευκωσία: Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν την Πέμπτη λόγω του αγώνα Running Under The Moon (χάρτης)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα παραμείνουν κλειστοί από τις 19.00 μέχρι τις 22.30.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Πέμπτης 12 Ιουνίου στη Λευκωσία, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Running Under The Moon®, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε προσωρινό κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών για σκοπούς ασφάλειας των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, από τις 19:00 μέχρι τις 22:30 θα παραμείνουν κλειστοί για όλα τα οχήματα οι ακόλουθοι δρόμοι:

• Η λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια, από τη συμβολή της με τα φώτα τροχαίας Αγίου Γεωργίου μέχρι και τα προσωρινά φώτα τροχαίας πλησίον των Φυτωρίων Αθαλάσσας.

• Ο κυκλικός κόμβος Πανεπιστημιούπολης, στην κατεύθυνση προς Γέρι.

• Τα φώτα τροχαίας στη συμβολή της λεωφόρου Αθαλάσσας με την οδό Νίκανδρου Παπαμηνά (φώτα Γερίου).

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας και των αρμόδιων λειτουργών που θα βρίσκονται επί τόπου για τη ρύθμιση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Δείτε τον χάρτη: 

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